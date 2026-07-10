Beobachter-Wochenquiz 28
Von der Berufsmatura bis zum Garantiefall – raten Sie sich durch die Nachrichten
Wissen zahlt sich aus. Zeigen Sie, was Sie gelesen und behalten haben – und sichern Sie sich mit etwas Glück einen attraktiven Preis.
Lesezeit: 1 Minute
Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Beobachter-Halbjahresabo*. Mitmachen lohnt sich!
*Gewinnerinnen oder Gewinner mit einem bereits aktiven Beobachter-Abo können den Code an eine Drittperson weitergeben. Eine Anrechnung auf ein bestehendes Abonnement ist ausgeschlossen.
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