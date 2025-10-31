Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich – neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche – die Chance auf unseren aktuellen Wochenpreis: einen Gutschein von Ochsner Sport im Wert von 40 Franken. Mitmachen lohnt sich!

Partnerinhalte
 
 
 
 

Noch nicht genug vom Beobachter-Wochenquiz?

Stöbern Sie in unserem Wochenquiz-Archiv und testen Sie Ihr Wissen in früheren Ausgaben.

Jetzt knobeln

 