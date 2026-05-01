Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich – neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche – die Chance auf unsere aktuellen Wochenpreise: das Buch «Zu Tisch bei den Schweizer Winzern» oder «Frisch vom Bauernhof».