Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch «Schweizer Naturküche» oder einen Ochsner-Sport-Gutschein im Wert von 40 Franken. Mitmachen lohnt sich!