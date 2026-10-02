Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von zwei tollen Preisen: das Buch «Hirnpower» oder einen Sprüngli-Gutschein im Wert von 50 Franken.

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