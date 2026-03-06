Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich – neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche – die Chance auf unseren aktuellen Wochenpreis: das Buch «Bitte nicht lächeln!» oder das Buch «Rich, Richer... Me!». Mitmachen lohnt sich!