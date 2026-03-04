Soll ich den Flug wegen des Nahost-Kriegs absagen?
Ich habe für April einen Flug nach Südkorea mit Zwischenstopp in Katar gebucht. Mir ist nicht wohl bei der Sache. Kann ich jetzt annullieren?
Ein Zwischenstopp im Nahen Osten sorgt wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran bei vielen aktuell für Bauchweh.
Aber: Niemand zwingt Sie, in ein Flugzeug einzusteigen. Ob Sie Geld zurückbekommen, hängt stark davon ab, wie sich die Lage entwickelt.
Wenn die Airline im April die gesamte Strecke fliegt, stuft sie die Lage als sicher ein. Die Folge: Sie können nicht kostenlos stornieren. Ausser Sie haben einen speziellen Tarif gebucht, in dem die Option inbegriffen ist. Das ist meistens viel teurer.
Anders sieht es aus, wenn Sie den Flug als Gesamtpaket gebucht haben und die Airline zum Beispiel den Flug Zürich–Katar durchführt, Katar–Seoul aber annulliert. Dann müssen Sie nicht nach Katar fliegen und stranden. In diesem Fall können Sie zu Hause bleiben und bekommen das Geld für die ganze Strecke zurück.
Oft bieten Airlines auch die Möglichkeit, die Reise auf später zu verschieben. Informieren Sie sich auf der Website der Airline.
Falls die Airline absagt, aber nichts erstattet, springt die Annullationskostenversicherung ein – falls Sie eine haben. Solange der Flug durchgeführt wird, zahlt sie grundsätzlich nichts. Wer seinem mulmigen Gefühl nachgibt, bleibt in diesem Fall auf den Kosten sitzen.