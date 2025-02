Warum das wichtig ist: Asylgesuche aus Eritrea kommen nach Afghanistan und der Türkei am dritthäufigsten vor. Insgesamt leben rund 43’000 Eritreerinnen in der Schweiz, etwa 18’000 davon sind entweder anerkannte Flüchtlinge oder haben eine Niederlassungsbewilligung C. Über 200 Menschen aus Eritrea müssten die Schweiz zurzeit verlassen. Die Schweiz sucht bereits seit längerem Lösungen für Abschiebungen. Die Diktatur nimmt aber nur Menschen wieder auf, die freiwillig zurückreisen. Die Schweizer Hilfe in Eritrea hatte der Bundesrat 2016 unter innenpolitischem Druck beschlossen. Doch nun sieht der Bund den Ansatz, Eritrea mit Entwicklungshilfe zu mehr politischer Kooperation zu bewegen, als gescheitert an.