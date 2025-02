Darum gehts: Das Generationen-Barometer des Forschungsinstituts Sotomo fühlt alle paar Jahre den aktuellen Puls der Bevölkerung. Die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage untersuchte, was unterschiedliche Generationen zu Themen wie Lebenszufriedenheit, Handyverbot in der Schule oder Erben denken und wie sie in die Zukunft blicken.