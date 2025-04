Darum gehts: Die Zahl der Jungen, die eine IV-Rente beziehen, steigt weiter an. Das verdeutlicht eine aktuelle Erhebung aus dem Kanton Zürich. 2024 wurden dort unter 25-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr 8 Prozent mehr Neurenten gesprochen: 624 IV-Renten gingen an junge Erwachsene – fast doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. In vielen Fällen ist eine psychische Erkrankung der Grund für die Rente. Die nationale IV-Stellen-Konferenz geht davon aus, dass die Zürcher Zahlen den Trend in der ganzen Schweiz widerspiegeln.