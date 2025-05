Das sagt der Beobachter: Menschenhandel findet nicht nur in der Prostitution statt – und es sind nicht nur Frauen betroffen. Rund ein Viertel der Opfer arbeiten ausserhalb dieses Gewerbes: auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie oder in privaten Haushalten. Strafverfolger kritisieren den mangelhaften Datenaustausch zwischen den Kantonen, der ein effizienteres Vorgehen gegen landesweit aktive Täter behindere. Der Nationalrat wollte dem Bund mehr Mittel bereitstellen, um Menschenhändler besser zu verfolgen und Opfer zu schützen. Der Ständerat lehnte dies im vergangenen Herbst ab.