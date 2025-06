Warum das wichtig ist: Zu reden gibt der Entscheid einerseits, weil der Nationalrat damit kantonale Volksentscheide kippt. Andererseits müssen Arbeitnehmende in den betroffenen Kantonen eventuell mit Lohnverlusten rechnen. Nach Zahlen der Gewerkschaft Unia gehören etwa im Kanton Genf Coiffeure, ungelernte Beschäftigte in der Gastronomie, in Tankstellenshops oder in Wäschereien zu den potenziellen Verliererinnen und Verlierern. Die befürchteten monatlichen Lohnverluste in diesen Berufen bewegen sich zwischen etwa 200 und 500 Franken. Extrembeispiel: In Genf könnten ungelernte Coiffeure im ersten Berufsjahr künftig bis zu 878 Franken im Monat weniger verdienen.