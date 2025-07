Warum das wichtig ist: In Europa und in der Schweiz sind die Medikamentenpreise klar reglementiert und reguliert. Nicht so in den USA – dort können die Hersteller die Preise selbst bestimmen. Doch das sehr profitable US-Geschäft steht unter Druck: US-Präsident Trump will die Medikamentenpreise deutlich senken. Diesen Druck geben die Pharmaunternehmen jetzt an europäische Regierungen weiter. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, wirft Novartis dem BAG vor, deutlich tiefere Preise als andere Länder zu verlangen. Das BAG widerspricht: Die Preisforderungen der Pharma stiegen stetig. Die Arzneimittelkosten seien ein wichtiger Treiber für die Krankenkassenprämien