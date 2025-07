Thomas Fischer: «Wir sehen seit Jahren eine Verschiebung des angeblich Sagbaren, die teilweise weit in rechtsextreme Diskursräume hineingreift.» In Deutschland sehe man das teils an Sprachbildern in Teilen der AfD. Da ist von «Umvolkung» die Rede, oder vom Nationalsozialismus als «Vogelschiss in der Geschichte».