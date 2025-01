Das passiert konkret: Der Bund hat mit der EU einerseits ausgehandelt, wie die bestehenden Abkommen angepasst werden: etwa wann die Schweiz künftig automatisch europäische Regeln übernimmt und wer im Streitfall entscheidet. Ausserdem kommen drei neue Bereiche dazu: Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Im ersten Halbjahr werden wir von allen möglichen und unmöglichen Interessengruppen hören, was sie vom Verhandlungsergebnis halten. Vor der Sommerpause 2025 will der Bundesrat das Abkommenspaket, die Anpassung der Schweizer Gesetze sowie die flankierenden Massnahmen in eine ordentliche Vernehmlassung schicken. Das Parlament kommt dann 2026 an die Reihe – und Sie werden allerfrühestens 2027 über erste Teile des Pakets abstimmen. Weniger gedulden müssen sich Fans von schrägem Pop und Fussball: Mitte Mai steigt der Eurovision Song Contest in Basel. Und im Juli begrüssen acht Schweizer Städte um die 700’000 Fans zur Fussball-Europameisterschaft der Frauen.