Tödliche Verkehrsunfälle auf Schulwegen: Eltern warnten vor Gefahr

Darum gehts: Bei zwei Verkehrsunfällen innerhalb der letzten drei Wochen sind gleich zwei Kinder verstorben: Am Freitag, 28. Juni, wurde in Basel ein Elfjähriger von einem Lastwagen überrollt und getötet. Der Knabe befand sich um kurz nach zwölf Uhr auf dem Schulweg. Diesen Dienstag starb in Uetikon am See ZH eine Fünfjährige auf dem Kindergartenweg. Ein Mann kollidierte beim Rechtsabbiegen mit dem Mädchen. Trotz sofortiger Reanimation starb es noch am Unfallort.