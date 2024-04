Legislatur: Das Parlament hat viel vor – und wenig Budget

Darum geht es: Seit Anfang Jahr hat die Schweiz ein neues Parlament. In der Sondersession hat der Nationalrat diese Woche grob abgesteckt, welche grossen Baustellen er in dieser Legislatur (also bis 2027) angehen will. Grosse Schwerpunkte sollen die Sicherheit, Europa und der Klimaschutz werden. Allerdings dürften harte Verteilkämpfe und Spardiskussionen viele Ambitionen ausbremsen.