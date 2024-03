Warum das wichtig ist: Die Unterstützung durch Familienangehörige und Freunde ist ungeheuer wichtig – für die Betroffenen und das Gesundheitswesen. Fast 60 Prozent der psychisch Kranken geben an, sie würden ohne diese Hilfe zusätzliche professionelle Unterstützung benötigen. «Wir leisten diese Hilfe im Stillen und stopfen, so gut es geht, die vielen Löcher im Gesundheitssystem, damit unsere Lieben weniger leiden müssen. Viele von uns stossen dabei aber immer wieder an ihre Grenzen», sagte Christian Pfister, Co-Präsident der Angehörigenorganisation Standy by You zum Beobachter.