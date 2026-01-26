Der Bundesrat fordert in Deutschnland eine strengere Regel. In einem aktuellen Bericht kritisieren die Bundesländer, die Apps würden in den Stores zum Beispiel «mit den Worten angepriesen, die App habe der Person schon viele Male den Lappen bewahrt». Das sei kein tragbarer Zustand. In anderen Ländern wie Frankreich seien solche Apps gänzlich verboten.