Die enge Verbindung mit der Schweiz soll das AWS-Label glaubwürdiger machen. Doch die Beteiligung von Deza und Helvetas wirft Fragen auf. Denn: Nur 5 der rund 60 zertifizierten Quellen befinden sich in Ländern, in denen sich die Deza offiziell engagieren möchte. Erst letzte Woche hat sie bekannt gegeben, sie wolle sich in Zukunft auf weniger Länder fokussieren, um die Entwicklungspolitik effektiver zu machen.