Birk will nicht verbieten, sondern positiv motivieren. «Wir beschenken jene, die prozentual am meisten einsparen. Das wirkt und ist kein Riesenaufwand», so der Stadtpräsident. Die Idee: Wer in der ersten Abrechnungsperiode 2023 im Vergleich zu 2022 besonders wenig Energie verbraucht, kann gewinnen. Anmeldungen braucht es nicht. In Diessenhofen winken Topsparern Gutscheine für das regionale Gewerbe – Coiffeur-Salons, Restaurants, Bekleidung und so weiter. So bleibt das Geld in der Region.