Solarzellen an einem Balkongeländer beeinflussen das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes, deshalb müssen die Stockwerkeigentümer zustimmen. In vielen Stockwerkeigentümerreglementen wird festgelegt, dass das einheitliche Erscheinungsbild des Gebäudes bewahrt werden soll. Das erforderliche Stimmenmehr für eine solche Massnahme ist in der Regel das qualifizierte Mehr, sofern im Reglement nicht etwas anderes steht.