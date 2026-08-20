Nein, das können Sie nicht: Der Erneuerungsfonds dient dazu, den langfristigen Erhalt der Liegenschaft zu sichern. Das Reglement bestimmt, wie das Fondsvermögen angelegt werden muss. Enthält dieses keine spezifischen Vorgaben, entscheidet die Gemeinschaft per Mehrheitsbeschluss über die Verwaltung des Geldes.

Da Sie stets mit unvorhersehbaren, teuren Sanierungen rechnen müssen, sollte das Kapital sicher angelegt und jederzeit liquide sein. Eine riskante Aktienstrategie widerspricht dieser Idee und kann gegen den Willen der Mehrheit nicht durchgesetzt werden.

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Sie sollten die ablehnende Haltung der anderen Eigentümerinnen und Eigentümer respektieren, da diese nicht für allfällige Börsenverluste mithaften wollen.

Suchen Sie stattdessen nach einem pragmatischen Mittelweg: Prüfen Sie, ob es zwischen einem unattraktiven Sparkonto und risikoreichen Aktien Alternativen gibt, die eine bessere Rendite als ein gewöhnliches Sparkonto ermöglichen und trotzdem die notwendige Flexibilität und Sicherheit bieten, falls doch einmal kurzfristig teure Reparaturen anstehen.

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