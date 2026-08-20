Nein, das können Sie nicht: Der Erneuerungsfonds dient dazu, den langfristigen Erhalt der Liegenschaft zu sichern. Das Reglement bestimmt, wie das Fondsvermögen angelegt werden muss. Enthält dieses keine spezifischen Vorgaben, entscheidet die Gemeinschaft per Mehrheitsbeschluss über die Verwaltung des Geldes.