Nur dann, wenn im Begründungsakt oder durch eine separate Vereinbarung ein Vorkaufsrecht vereinbart worden ist. Denn im Gesetz steht nichts von einem Vorkaufsrecht für Stockwerkeigentümer. Schauen Sie also in den Unterlagen nach, ob in Ihrem Fall eines besteht. 

Es gibt limitierte und unlimitierte Vorkaufsrechte:

  • Wenn das Vorkaufsrecht limitiert ist, wurden im Vertrag bereits der Kaufpreis und möglicherweise weitere Punkte festgelegt. Wird ein limitiertes Vorkaufsrecht errichtet, muss das immer öffentlich beurkundet werden.
  • Bei einem unlimitierten Vorkaufsrecht kann die vorkaufsberechtigte Person das Objekt zu den Konditionen erwerben, die der Verkäufer mit einer anderen Interessentin vereinbart hat.
Ein Vorkaufsrecht muss nicht zwingend im Grundbuch eingetragen werden. Aber nur wenn es im Grundbuch vorgemerkt ist, gilt es auch gegenüber Dritten.

Zudem ist das Vorkaufsrecht im Stockwerkeigentum nicht auf 25 Jahre befristet, es kann also auch länger gültig bleiben.

