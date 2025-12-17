Weihnachtsbaum am Hauseingang – was gilt, wenn ich dagegen bin?
Wir haben eine Wohnung im Stockwerkeigentum. Die anderen Eigentümer wollen einen Weihnachtsbaum aufstellen. Können sie das gegen unseren Willen tun?
Ja. Zumindest sofern das Reglement nichts anderes sagt. Denn dann gilt das Gesetz – und dieses sieht vor, dass hier die Mehrheit das Sagen hat. Einen einstimmigen Beschluss braucht es selten. So etwa, wenn es um eine bauliche Massnahme geht, die der Verschönerung oder der Ansehnlichkeit dient.
Das Aufstellen eines mobilen Weihnachtsbaums mag zwar als rein verschönernd und damit als unnötig angesehen werden. Doch kaum ein Richter würde einen solchen Baum als eine bauliche Massnahme einordnen. Diese Bestimmung bringt Ihnen also nicht viel.
Das heisst: Wenn Sie als einziger Eigentümer gegen die weihnachtliche Dekoration sind, haben Sie einen eher schweren Stand. Die Tanne kann auch gegen Ihren Willen aufgestellt und gemeinschaftlich finanziert werden.
Ihnen bleibt aber die Möglichkeit, mit den anderen Eigentümerinnen zu reden. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, sie davon zu überzeugen, dass kein Weihnachtsbaum aufgestellt werden soll.
Ein Rohrbruch beschäftigt die ganze Eigentümergemeinschaft. Eine Reparatur gehört wie ein undichtes Dach zu den gemeinschaftlichen Kosten der Stockwerkeigentümer. Beobachter-Abonnentinnen und -Abonnenten erfahren nicht nur, mit welchen Kosten sie rechnen müssen, sondern auch wie sich die Nebenkosten verteilen und was bei einem Verwaltungs- und Erneuerungsfonds zu beachten ist.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.