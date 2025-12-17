Ja. Zumindest sofern das Reglement nichts anderes sagt. Denn dann gilt das Gesetz – und dieses sieht vor, dass hier die Mehrheit das Sagen hat. Einen einstimmigen Beschluss braucht es selten. So etwa, wenn es um eine bauliche Massnahme geht, die der Verschönerung oder der Ansehnlichkeit dient.