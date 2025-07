Auch in Thalwil, Dübendorf oder Opfikon verloren Hunderte wegen Leerkündigungen ihr Zuhause. Laut Zahlen der Zürcher Kantonalbank passiert das bei jährlich 2000 Mehrfamilienhäusern. 30’000 Bewohnerinnen und Bewohner sind davon betroffen, besonders in Städten und Tourismuszentren. Und jetzt auch zunehmend in der Agglomeration.