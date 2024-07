Das ist nicht ganz einfach. Ein generelles Rauchverbot im Mietvertrag oder in der Hausordnung ist in der Regel unzulässig und somit nicht verbindlich. Rauchen kann etwa dann verboten werden, wenn wertvolles Täfer oder Bodenbeläge durch den Rauch geschädigt würden. Sonst gilt: Was Sie in den eigenen vier Wänden tun, ist Ihre Sache.