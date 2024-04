Was das bedeutet: In gewissen Kantonen ist das Angebot an Wohnraum besonders knapp, etwa in Zürich oder Genf. Deshalb müssen Vermieter ihren neuen Mieterinnen dort den Anfangsmietzins auf einem amtlichen Formular mitteilen. Darauf muss stehen, wie viel Miete der Vormieter gezahlt hat. Neu stehen noch mehr Informationen auf dem Formular. Einziehende Mieterinnen können so besser einschätzen, ob ihr Vermieter zu viel Miete verlangt und ob sie den Anfangsmietzins als missbräuchlich anfechten sollen.