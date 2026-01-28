Checkliste «Passt die Wohnung?»

Bei einer Wohnungsbesichtigung bleibt meist nicht viel Zeit übrig. Umso wichtiger ist es, vorher eine Liste mit Prioritäten zu erstellen, um vor Ort bei offenen Fragen nachzuhaken. Sind Haustiere in der Wohnung erlaubt? Gibt es verdeckte Lärmquellen in der Nähe? Mit einem Beobachter-Abo sind Sie mit der Checkliste «Passt die Wohnung» optimal für die Wohnungssuche vorbereitet.