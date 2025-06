Reden ist Gold

Viel wichtiger als die Rechtslage ist: Wer von einem grossen Planschbecken oder einem Gartenfest träumt, macht am besten zuerst bei den Nachbarn die Runde. Möchte sich jemand am Pool beteiligen, wann ist ein Fest erträglich? So sind Bewilligung oder Beschluss nur noch Formsache. Das Gleiche gilt umgekehrt: Wer sich gestört fühlt, sollte die Verursacher am besten direkt ansprechen und ehrlich sagen, was zu viel ist. Vielleicht hätte sich so auch im Berner Seeland eine Lösung finden lassen, die für alle stimmt.