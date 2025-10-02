Das Beobachter-Format «Hesch gwüsst?» bietet Gegensteuer zum scheinbar komplizierten (Rechts-)Alltag. Hier erfahren Sie in wenigen Schritten, wie Sie ein Problem lösen oder eine Situation souverän meistern.

Zum Beispiel, wenn Sie nicht wissen, ob die Umzugsfirma für den Kratzer im Sideboard aufkommen muss.

⎯ 1 ⎯

Die Zügelfirma hat mein Designer-Sideboard arg verkratzt. Das muss sie mir zahlen, oder?

Nein, muss sie nicht.

Partnerinhalte
 
 
 
 

Jedenfalls dann nicht, wenn es länger als acht Tage her ist.

⎯ 2 ⎯

Es war erst gestern.

Leider ist es auch dann kein klarer Fall.

Es kann gut sein, dass das Unternehmen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen seine Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen hat.

Dann muss es nur bei grober Fahrlässigkeit und Absicht zahlen.

⎯ 3 ⎯

In den AGB steht nichts.

Dann könnten Sie einen Anspruch haben.

Allerdings bekommt man höchstens noch den Zeitwert des Möbels – und nicht den Neuwert. Je älter das Teil ist, desto weniger kann man verlangen.

Gut ist, wenn die Zügelfirma eine Betriebshaftpflichtversicherung hat – am besten im Voraus klären.

⎯ 4 ⎯

Und wie komme ich zu meinem Geld?

Wenn abgemacht ist, dass Sie per Rechnung zahlen, ist es einfach: Den Schaden abziehen und nur den Rest einzahlen. Und schriftlich mitteilen, was das Problem ist.

Meistens muss man aber direkt vor Ort bezahlen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als bei der Zügelfirma das Geld zu verlangen und Fotos vom Schaden mitzuschicken.

So viel für heute

Viel Erfolg beim Zügeln!

Wenn Ihnen das geholfen hat, klicken Sie unten auf «Folgen», um über das nächste «Hesch gwüsst?» informiert zu werden.

Der Beobachter gibt Rat

Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.

Mehr erfahren

Jetzt folgen, um über neue «Hesch gwüsst?» per E-Mail informiert zu werden

#Hesch gwüsst