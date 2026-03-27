Es ist noch immer verbreitet, dass Zügelfirmen das Geld direkt in bar einziehen. Vielleicht können Sie mit dem beauftragten Unternehmen nachträglich noch abmachen, dass Sie eine Rechnung erhalten. Wenn das nicht möglich ist und die Züglete nicht nach Plan verläuft, sollten Sie die Barzahlung verweigern oder mindestens einen Teil des vereinbarten Betrags zurückbehalten. Verlangen Sie für Ihre Zahlung eine Quittung.