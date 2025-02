Dem Mann wurde im Mai 2020 gekündigt, nach fast 19 Dienstjahren. Obwohl er laut dem Arbeitgeber ein ausgezeichneter Fachmann war, nie gefehlt hatte und geschätzt wurde – von Kollegen wie von Vorgesetzten.



Der Chef zitierte den Bäcker in sein Büro, gleich am ersten Tag, als er wieder normal arbeitete. Zuvor hatte der Betrieb Kurzarbeit wegen der Corona-Pandemie angemeldet. Der Grund für die Kündigung: Weil weniger Kunden in die Verkaufsstellen kamen, musste weniger produziert werden und darum wurde die Zweigstelle vorübergehend geschlossen. Der Bäcker war so schockiert, dass er psychisch krank wurde.