Gekündigt und krank – wie lange bekomme ich noch Geld?
Mein Job ist gekündigt, die Kündigungsfrist läuft noch. Ich bin krank und bekomme Krankentaggeld. Was passiert nach Ablauf der Frist?
Sie erhalten weiterhin Krankentaggeld: Wenn Sie bereits während Ihres Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig sind, muss die kollektive Krankentaggeldversicherung des Arbeitgebers die vereinbarten Taggelder auch nach Ihrem Austritt weiterzahlen.
Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ist das massgebende versicherte Ereignis. Da dieser Versicherungsfall bereits eingetreten ist, bleibt die Versicherung in der Pflicht, bis Sie wieder gesund sind oder die maximale Leistungsdauer erreicht ist. Laufende Leistungen nach Vertragsende einseitig zu kürzen oder zeitlich zu beschränken, ist für Verträge, die nach dem 31.12.2021 abgeschlossen wurden, nicht möglich. Damit verhindert der Gesetzgeber, dass man bei längerer Krankheit plötzlich ohne Geld dasteht.
Aber: Holen Sie Offerten für eine Einzelversicherung ein. Die Nachleistung deckt nämlich lediglich die aktuelle Krankheit ab. Nur mit einer Einzelversicherung sind Sie auch bei einer neuen Erkrankung gegen Erwerbsausfälle geschützt.
Bei einer Krankheit oder einem Unfall haben Arbeitnehmende Rechte und Pflichten. Wie lange erhält man bei Arbeitsunfähigkeit noch den Lohn? Darf die Chefin einfach kündigen? Was darf man mit einem Arztzeugnis noch in der Freizeit tun? Mit einem Beobachter-Abo erhalten Sie Antworten auf diese und weitere Fragen.