So lange ist man vor einer Kündigung geschützt

Die Dauer des Kündigungsschutzes bei Krankheit oder Unfall ist davon abhängig, wie lange das Anstellungsverhältnis bereits dauert:

1. Dienstjahr = 30 Tage

2. bis 5. Dienstjahr = 90 Tage

ab dem 6. Dienstjahr = 180 Tage

Achtung: Während der Probezeit besteht kein Kündigungsschutz. Erst wenn diese abgelaufen ist, gelten die 30 Tage.