Dass der Arbeitgeber für angenehme Temperaturen sorgt, ist übrigens in seinem eigenen Interesse. «Heisse Tage können sich auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken», schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft in einem Merkblatt zum Thema. Bei einer Innentemperatur um die 30 Grad ist somit mit einer Leistungseinbusse zu rechnen.