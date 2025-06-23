10 Tricks für einen kühlen Kopf
Ein kühler Drink und eine kalte Dusche helfen nur kurzfristig, um sich abzukühlen. Mit diesen Tipps bleiben Sie länger cool.
Wie lüfte ich im Sommer?
Tipp 2: Lauwarme Getränke
Ein eiskaltes Soda mit extra Eiswürfeln klingt zwar verlockend, bietet aber keine optimale Abkühlung. Besser sind lauwarme oder zumindest nur leicht gekühlte Getränke. Sie löschen nicht nur den Durst, sondern belasten auch den Kreislauf nicht zusätzlich.
An sehr heissen Tagen sollte man unbedingt rund 2,5 Liter Wasser trinken – wer viel schwitzt sogar mehr. Mit etwas Zitrone und Ingwer ist eine perfekte Erfrischung garantiert.
Tipp 3: Luft zirkulieren lassen
Ein Ventilator kann die Raumtemperatur zwar nicht senken, macht sie durch die Bewegung allerdings erträglicher. Der Schweiss auf der Haut verdunstet schneller und kühlt so den Körper.
Doch aufgepasst: Richten Sie den Ventilator nicht direkt auf den Hals oder den Kopf. Ansonsten drohen Erkältung und Muskelverspannung. Nur schon eine sanfte Brise an den Füssen oder Beinen kann eine heisse Sommernacht allerdings etwas erträglicher machen.
Tipp 4: Klimaanlage einschalten, aber nicht zu stark
Wenn es richtig heiss wird, ist die Versuchung gross, die Klimaanlage voll aufzudrehen. Doch so verlockend maximale Kühlung auch sein mag, sollte die Zieltemperatur nicht mehr als sechs Grad unter der Aussentemperatur liegen.
Um die Klimaanlage nicht zu einem noch grösseren Energieverschwender zu machen, sollten Sie zudem unbedingt die Fenster geschlossen halten. Mindestens zweimal täglich – morgens und abends – durchzulüften, ist aber dennoch sinnvoll.
Tipp 5: Leichte Kost
Wenn die Temperaturen steigen, sinkt vielfach auch der Appetit auf schwere, fettige Mahlzeiten. Besser eignen sich an heissen Tagen Nahrungsmittel, die viel Wasser enthalten und somit den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen. Dazu gehören etwa Gurken, Tomaten, Kopfsalat, Wassermelonen oder Nektarinen.
Ob scharfe Nahrungsmittel wärmen oder kühlen – daran scheiden sich die Geister. Sicher ist, dass Chili erst einmal ein Hitzegefühl im Körper auslöst. Trotzdem hat die Schote den gegenteiligen Effekt. Denn nach dem Verzehr des Chilis setzt der Körper eine Kühlreaktion auf die Phantomhitze in Gang. Wir produzieren Schweiss, was den Körper wiederum abkühlt.
Tipp 6: Gemässigte Abkühlung
Kaum etwas ist an heissen Sommertagen verlockender als der Sprung ins kalte Nass oder eine kühle Dusche. Doch aufgepasst: Das eiskalte Wasser regt den Kreislauf schockartig an und erhöht dadurch den Blutdruck. Ausserdem ziehen sich die Gefässe zusammen und halten so die Wärme im Körper. Die Folge: Man schwitzt nach der Abkühlung noch mehr als zuvor.
Deshalb lohnt es sich, lauwarm zu duschen und sich danach nicht ganz abzutrocknen. So kann das Wasser verdunsten und damit für zusätzliche Abkühlung sorgen.
Tipp 7: Passende Kleidung
Kleider aus Baumwolle, Bambus oder Leinen sind an heissen Tagen eine ideale Wahl. Da dunkle Farben zudem Sonnenwärme anziehen und abspeichern, sind helle Farben besser. Enge, synthetische Kleidungsstücke können im schlimmsten Fall sogar zu einem Hitzestau führen.
Tipp 8: Kühlende Produkte
Extreme Hitze kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu schweren Beinen, geschwollenen Augenlidern oder empfindlicher Haut führen.
Menthol hat schmerzstillende Eigenschaften und beruhigt die Haut. Aloe vera wiederum wirkt aufgrund ihres hohen Feuchtigkeitsvolumens kühlend. Auch Produkte mit Gurkenextrakt können die Haut kühlen und sie zusätzlich beleben.
Gerade an heissen Sommertagen lohnt sich deshalb eine lauwarme Dusche mit einem kühlenden Duschgel. Ein kühlender Fussspray hilft zudem bei geschwollenen Füssen. Aufs Gesicht sollten bei hohen Temperaturen statt reichhaltiger Cremes lieber leichte Fluids oder Gele.
Tipp 9: Handgelenke abkühlen
Der Trick ist altbekannt und sorgt doch zuverlässig für einen Frischekick: Halten Sie Ihre Handgelenke für kurze Zeit unter kaltes Wasser. Da Venen und Arterien an dieser Körperstelle nur von einer wenig isolierenden Hautschicht umgeben sind, können Sie das im Körper zirkulierende Blut effektiv abkühlen.
Tipp 10: Elektrogeräte ausschalten
Elektrogeräte sorgen für zusätzliche Hitze – und zwar sogar im Ruhemodus. Es lohnt sich deshalb, so wenig Geräte wie möglich zu benutzen. Verschieben Sie das Aufladen zudem auf die Abend- oder Nachtstunden, denn auch das generiert zusätzliche Hitze.
Das Bundesamt für Gesundheit hat Informationen zusammengestellt, wie man sich bei akuten Hitzewellen am besten verhält.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals Anfang Juli 2015 veröffentlicht und wird laufend aktualisiert.
5 Kommentare
Mir ging es genau so bis mir Bekannte empfahlen in die Sauna zu gehen. Am Anfang nur kurz in der Hitze bleiben aber 3 Sitzungen. Nach ca. einem Monat hab ich gemerkt, dass ich in der Hitze anfing zu schwitzen. War ein komisches Gefühl.
Dieses schwitzen können ist geblieben auch wenn ich seit Jahren keine Sauna mehr besucht habe.
Wasser/Trinkwasser ist das absolute "Lebenselixier" für die Ökosysteme - Tier und Mensch!
Also muss die logische umsichtige Devise aller Menschen in der Schweiz sein:
verantwortungsbewusster, sparsamer Umgang mit WASSER!!
KEINE Wasser-Vergeudung für das "geliebte" Auto und Co, den gepflegten "Rasen", etc, etc!
STOP und VERTBOT sämtlicher, gesundheitsschädigender:
Wasch,-Abwasch,-Reinigungsmittel, Kosmetika, etc, etc, welche NICHT umweltfreundlich sind, also - Umwelt, Wasser, Gesundheit ,... - schädigende Substanzen (chemisch, synthetisch) beinhalten!!
Wie kann man sich am Besten Helfen wenn man fast nicht schwitzen kann.Ich bekomme dann einen Richtigen Hitzestau was bi mir einen mega Stress auslöst. Schwindel, Erschöpfung und Übelkeit trotz genügendem Trinken.
Ich kenne das; mir geht es genauso! So nehme ich nicht nur Wasser zum trinken mit, sondern zusätzlich Wasser um mich d.h. meine Arme, Gesicht und Nacken zu benetzen. Ausserdem gehe ich bei extremer Hitze möglichst nicht über Mittag nach draussen.
klingt bei dieser Hitze seltsam. Aber ich konnte auch nicht schwitzen bis ich den Typ regelmäßig in die Sauna zu gehen erhielt und daa hat mir SEHR geholfen. Seither habe ich weder mit Schwindel noch Hitzestaus zu kämpfen.