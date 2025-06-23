Tipp 6: Gemässigte Abkühlung

Kaum etwas ist an heissen Sommertagen verlockender als der Sprung ins kalte Nass oder eine kühle Dusche. Doch aufgepasst: Das eiskalte Wasser regt den Kreislauf schockartig an und erhöht dadurch den Blutdruck. Ausserdem ziehen sich die Gefässe zusammen und halten so die Wärme im Körper. Die Folge: Man schwitzt nach der Abkühlung noch mehr als zuvor.