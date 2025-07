Lehrlingslohn

Warum verdiene ich eigentlich so wenig?

Lernende sind am Anfang noch weniger produktiv, danach nehmen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten stetig zu. Deshalb steigt der Lehrlingslohn in der Regel jährlich an. Der Arbeitgeber schuldet Ihnen neben dem Lohn auch Ausbildung. Und er muss Ihnen für den Schulbesuch frei geben. All das sind Lohnbestandteile. Was Sie verdienen, ist Verhandlungssache und wird für jedes Lehrjahr separat im Lehrvertrag angegeben. Manche Branchen kennen Lohnempfehlungen.