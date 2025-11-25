Argumente für eine Lohnerhöhung

So sollten Sie sich verhalten

Man kann erst erfolgreich verhandeln, wenn man die Interessen der Gegenseite kennt. Das gilt auch für Lohnverhandlungen.



Arbeitgeber denken wirtschaftlich und zukunftsgerichtet. Wenn Sie also eine Lohnerhöhung erhalten wollen, verbinden Sie Ihre Leistung und Ihr Potenzial idealerweise mit einer konkreten Zahl. Diese Zahl ist das beste Argument und kann auch Richtwert für den Umfang der Lohnerhöhung sein.



Bereiten Sie sich auf das Lohngespräch vor, indem Sie sich unter anderem Folgendes überlegen: