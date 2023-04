Arbeitszeit und -ort: Wie flexibel bin ich?

Anfangen, wann man will, und arbeiten, wo man will. Das ist möglich – solange man sich mit der Arbeitgeberin abspricht. Aufgrund der Pandemie sind Firmen viel offener geworden Homeoffice vs. veraltetes Arbeitsrecht Neues Büro, altes Gesetz – was tun? . Bei der Gleitzeit muss man zum Beispiel nur während bestimmter Blockzeiten anwesend sein. Ansonsten kann man sich die Arbeitszeit frei einteilen.



Homeoffice ist heute weit verbreitet. Auch die Möglichkeit, zusätzliche Ferientage einzukaufen oder unbezahlte Ferien zu nehmen. Wem Flexibilität wichtig ist, der macht am besten konkrete Vorschläge – so können auch individuelle Abmachungen getroffen werden. Idealerweise hält man diese schriftlich fest.



Wichtig: Wer zahlt was im Homeoffice? Klare Regelungen beugen Diskussionen vor.