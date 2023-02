Nein. Wenn eine Operation aus medizinischer Sicht indiziert ist - das heisst, wenn sie notwendig oder auch nur ärztlich empfohlen ist - und wenn diese Operation zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, liegt eine unverschuldete Verhinderung an der Arbeitsleistung im Sinne des Obligationenrechts vor. Anders wäre es höchstens bei einer von Ihnen grundsätzlich selbst gewählten Behandlung, also zum Beispiel bei einer Schönheitsoperation. Wenn Sie wegen eines solchen Eingriffes am Arbeitsplatz fehlen, muss der Arbeitgeber den Lohnausfall nicht übernehmen.