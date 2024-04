Was steht dazu in der Lebensmittelverordnung? Nur, dass auf der Verpackung stehen muss, dass das Fleisch eingefroren war. Einen Anspruch darauf, das Nierstück zurückzugeben, hat Ruth Egger also nicht. Es ist aber nie verkehrt, trotz der Rechtslage das Gespräch mit dem Ladenpersonal zu suchen. Das tat Egger. Sie erklärte einem Angestellten, dass man eine Lupe brauche, um lesen zu können, dass das Fleisch aufgetaut sei. Und siehe da, das Geschäft nahm das Produkt zurück.