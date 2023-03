Es wäre schön, wenn das stimmen würde, was du sagst. Aber wenn in den AGB die Garantie ausgeschlossen ist und ich das vor der Bestellung akzeptiere, dann gehen die AGB den gesetzlichen Rechten vor.

In Bezug auf den Ausschluss von Garantien in den AGB ist es korrekt, dass diese in der Regel den gesetzlichen Rechten vorgehen Allgemeine Geschäftsbedingungen So weichen AGB vom Gesetz ab können, sofern die AGB wirksam in den Vertrag einbezogen wurden. [...] Allerdings bleibt dem Käufer in der Regel trotzdem ein Anspruch auf Gewährleistung nach den gesetzlichen Mängelrechten erhalten, sofern der Mangel bereits beim Kauf vorhanden war. [...]