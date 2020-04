Homeoffice, Homeschooling, Routineverlust, Gesundheitssorgen, Zukunftsängste – all das kann zudem Stress verursachen Familienleben in der Corona-Krise Was tun, damit die Fetzen nicht fliegen? . Diverse Studien belegen, dass chronischer Stress mehr Verlangen nach energie- und nährstoffreichen Lebensmitteln auslösen kann. Das hat mit der quasi steinzeitlichen Programmierung unseres Körpers zu tun: Zucker, Fette und Kohlenhydrate Ernährung Was sind Kohlenhydrate? liefern für eine Kampf- oder Fluchtsituation den Treibstoff. Wenn die Flucht allerdings nur aufs Sofa führt, bleiben die Kalorien auf der Hüfte sitzen.