Wo Vegetarier mehr Auswahl haben

Vegifreundlich ist die Gastronomie in den grossen Städten. So kommen 31 Prozent der Hauptgänge in den Zürcher Restaurants ohne Fleisch oder Fisch aus. In den kleineren Städten ist dieser Anteil geringer. In Aarau sind 24 Prozent der Hauptgänge vegetarisch. In Ballungszentren haben Vegis also eine deutlich grössere Auswahl.