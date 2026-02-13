Laut Umfragen können sich Männer eher eine nicht exklusive Beziehung vorstellen als Frauen. Warum ist das so?

Da ich glaube, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, glaube ich auch, dass man es nicht an einem Geschlecht festmachen kann. Es hängt sehr davon ab, inwieweit ein Individuum dazu bereit ist, sich mit sich selbst, seinem Gegenüber und seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Dass diese Auseinandersetzung für ein Geschlecht einfacher ist als für ein anderes, glaube ich nicht. Gefühle und Empfindungen sind sehr individuell und nicht geschlechtsabhängig. Die Möglichkeit, sich mit ihnen zu beschäftigen, hängt von der eigenen Motivation und den Entwicklungsmöglichkeiten ab, die man in seinem Leben gehabt hat oder eben nicht.