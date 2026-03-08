Mit dem Miniscooter sei dies etwas eingeschränkter möglich. «Man muss sich konzentrieren und bremsen können. Auf dem Trottoir fährt man zudem eher hinter als nebeneinander.» Wenn Miniscooter allerdings im privaten Umfeld nicht als Fahrzeuge sondern als Spielgeräte eingesetzt werden, kann Pascal Regli ihnen nur Positives abgewinnen. «Wer seine Kinder mit Laufrädern, Trottinetts und anderen Geräten spielen lässt, fördert ihre motorische Entwicklung sehr. Später, wenn die Kinder alt genug sind, um mit dem Velo zur Schule zu fahren, kommt ihnen das zugute.»