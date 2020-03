Auch Amanda ging zu Beginn alle paar Wochen nach Zürich in die Therapie bei Michèle Widler. Mittlerweile noch ein paarmal pro Jahr. Was Amanda in diesen Stunden macht, weiss ihre Mutter nicht genau. Es gebe Tage, da erzähle sie von den Sitzungen, an anderen wolle sie es lieber für sich behalten. «Manchmal ist es gut, wenn ich nicht alles weiss», sagt Laura Auf der Maur. «Hauptsache, es hilft Amanda, Rafaels Tod besser zu verarbeiten.»