Die anstehende Reform der Invalidenversicherung soll eine finanzielle Integrationsleistung von momentan 1008 Franken pro Monat beinhalten – also nur 80 Prozent einer minimalen ganzen IV-Rente. Betroffene sollen eng beraten und begleitet werden. Diese Leistungen sind für Personen gedacht, die aufgrund ihres momentanen Gesundheitszustands noch nicht an einer Eingliederungsmassnahme teilnehmen können, deren medizinische Prognose aber darauf hoffen lässt, dass die berufliche Integration später gelingen kann.