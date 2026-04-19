Der Beobachter gibt Antworten zum Testament

Um genau diese gängigen Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, veranstaltet das Beobachter-Beratungszentrum am Dienstag, 28. April 2026, ein kostenloses Webinar. Ab 17.30 Uhr erklären die Fachexpertinnen Karin von Flüe und Katrin Reichmuth die Formvorschriften für ein wasserdichtes Testament. Zudem beantworten sie persönliche Fragen dazu.



Melden Sie sich noch heute über diesen Link für den Anlass an. So bewahren Sie im Ernstfall den Familienfrieden – ganz im Sinne von Erwin Peters, nur mit einem hoffentlich besseren Ende.